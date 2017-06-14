На ставі “рятували” потерпілих від буревію. ФОТО

14/06/2017 Розмір тексту:

13 червня в рамках проведення командно-штабних навчань відпрацьовували дії служб цивільного захисту при ускладненні погодних умов на території області, загрозі та виникненні надзвичайної ситуації природного характеру.

Згідно із задумом навчань, внаслідок утворення активного циклону на Тернопільщині пройшов буревій. Щоб ефективно координувати діяльність усіх служб взаємодії зібрали регіональну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де узагальнили інформацію про проходження циклону та готовність усіх служб до дій за призначенням, а також прийняли рішення перевести територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту у режим підвищеної готовності.

Крім того на територіях, яких існує загроза підтоплень, відпрацьовано роботу органів управління щодо ліквідації наслідків стихії, на рівні районних ланок. Про хід робіт з подолання наслідків ймовірної надзвичайної ситуації, керівники райдержадміністрацій доповіли під час селекторної наради.

По обіді, на набережній тернопільського ставу провели практичне відпрацювання заходів у режимі надзвичайної ситуації пов’язаної з проходженням буревію, підтопленням населених пунктів та нещасними випадками на воді.

За підсумками другого дня навчань в обласному Управлінні ДСНС провели аудіо конференцію в якій взяли участь представники обласної адміністрації, члени комісії, керівництво УДСНС та представники районних відділів Управління, повідомляють в Управлінні.