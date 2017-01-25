У Тернополі на ринку подешевшала свинина. Африканська чума ні до чого?

25/01/2017 0
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Підвищення мінімальної заробітної плати поки що не суттєво вплинуло на ціни на центральному ринку. Деякі продукти із завершенням свят навіть подешевшали.

Так, на ринку суттєво подешевшала свинина, повідомляє “20 хвилин“. Зокрема, у грудні свинину 1 категорії можна було придбати за 75-80 грн, а в кінці січня – 50-65 грн. Проте, продавці пов’язують це не зі свинячим грипом, а із завершенням свят.

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