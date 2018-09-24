У Тернополі на пішохідному переході таксист на швидкості збив чоловіка. ВІДЕО
24/09/2018 0
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Учора ввечері на вул. Руській біля “Бурячка” трапилася ДТП. Там таксист на пішохідному збив чоловіка. Потерпілий після удару і польоту на кілька метрів дивом не опинився під колесами тролейбуса, який їхав зустрічною смугою.
Постраждалого забрала швидка.
Момент аварії зафіксувала зовнішня камера телеканалу ІНТБ.
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