У Тернополі на окремих рейсах будуть курсувати додаткові автобуси. ВІДЕО

27/10/2017 Розмір тексту:

1-го листопада християни згадують усіх померлих. Щоб тернополяни змогли простіше доїхати до кладовищ та впорядкувати могили і вшанувати покійних, міська рада призначила додаткові маршрути громадського транспорту.

Відтак, до 31-го жовтня в село Підгородне їздитиме кожен другий автобус 11-го, 27-го та 30-го маршрутів. А вже 1-го листопада туди їздитимуть всі автобуси цих рейсів. Плюс 1а. До кладовища на вулиці Львівській щогодини їздитиме автобус №32, повідомляє ІНТБ.

Посилено контролюватимуть і дотримання водіями сталих маршрутів до Микулинецького кладовища – 5, 5а, 8, 18, 32 та тролейбусу №8.