У Тернополі на кір хворіють навіть дорослі. ВІДЕО
14/11/2017 0
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Кір – це не лише дитяче захворювання.
Сьогодні у нашому місті, окрім зареєстрованих двадцятьох дітей, кір виявили й у чотирьох дорослих, серед них і вагітна.
Детальніше – в сюжеті ІНТБ.
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