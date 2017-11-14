У Тернополі на кір хворіють навіть дорослі. ВІДЕО

14/11/2017 Розмір тексту:

Кір – це не лише дитяче захворювання.

Сьогодні у нашому місті, окрім зареєстрованих двадцятьох дітей, кір виявили й у чотирьох дорослих, серед них і вагітна.

Детальніше – в сюжеті ІНТБ.