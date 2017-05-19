У Тернополі на хабарі спіймали поліцейського

19/05/2017 Розмір тексту:

У четвер, 18 травня, у Тернополі затримали працівника поліції під отримання неправомірної грошової винагороди.

Як повідомляє сайт Терноград з посиланням на неофіційні джерела, на хабарі попався дільничний інспектор Тернопільської міськвідділу поліції.

Розмір отриманого хабара становить близько 10000 гривень.

Офіційну інформацію з приводу даного інциденту у правоохоронних органах обіцяють оприлюднити сьогодні, 19 травня.