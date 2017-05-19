У Тернополі на хабарі спіймали поліцейського
19/05/2017 0
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У четвер, 18 травня, у Тернополі затримали працівника поліції під отримання неправомірної грошової винагороди.
Як повідомляє сайт Терноград з посиланням на неофіційні джерела, на хабарі попався дільничний інспектор Тернопільської міськвідділу поліції.
Розмір отриманого хабара становить близько 10000 гривень.
Офіційну інформацію з приводу даного інциденту у правоохоронних органах обіцяють оприлюднити сьогодні, 19 травня.
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