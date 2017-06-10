У Тернополі на хабарі спіймали двох перевертнів у погонах. ФОТО

10/06/2017 Розмір тексту:

Двох працівників поліції затримали вчора під час отримання хабаря. Сталось це пізно ввечері на вулиці Лесі Українки.

На місці проводилися слідчі дії, повідомив Добі громадський активіст, “автомайданівець” Андрій Деркач.

— Працівник Зборівського райвідділу і працівник патрульної поліції Тернополя вимагали хабар з водія за непритягнення до відповідальності (п’янка) – цілих 300 баксів. І були задокументовані внутрішньою безпекою. Чудом зборівський втік, — додав керівник “Автомайдану” Тернопільщини Ігор Василів на своїй сторінці.