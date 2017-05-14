У Тернополі на фестивалі безкоштовно роздавали страву, яку приготували вперше в сучасній Україні. ФОТО

14/05/2017 Розмір тексту:

Цього разу знаний ресторатор Ігор Парій приготував для містян і гостей мистецького фестивалю «Співоче поле. Тернопіль» майже 250 літрів давно забутої древньої української страви – шпундри.

– Суть рекорду навіть не в кількості порцій, а в тому, що ми приготували її вперше у сучасній Україні. Причому, з продуктів, які вирощують на теренах нашого краю, – зауважив Ігор Степанович, повідомляє сайт 0352.ua.

Упродовж кількох годин він та відомий український журналіст і телеведучий Костя Грубич «чаклували» над велетенським казаном з м’ясом, квашеними буряками, різноманітними приправами та спеціями. За їх діями майже покроково спостерігали представники Книги рекордів України. Вони не лише фільмували весь процес, а й пересвідчувалися у натуральності кожнісінького інградієнта шпундри, який потрапляв у казан. Не виявивши жодних порушень у діях ресторатора, столичні гості зафіксували встановлення гастрономічного рекорду.

А потім шпундру змогли «зацінити» всі бажаючі – «рекордною» стравою на Співочому полі частували безкоштовно.