У Тернополі на дитину впала велопарковка

04/05/2017 Розмір тексту:

Батько викликав патрульних, бо на його 8-річного сина впала парковка для велосипедів, яка розміщена на проспекті Степана Бандери, неподалік магазину «Обнова».

Трапилося це 2 травня увечері, повідомляє Погляд.

Дитині першу медичну допомогу надавала бригада швидкої. Однак від госпіталізації сина батько відмовився.

Чоловіка патрульні відвезли до відділку поліції, щоб він написав заяву по даному факту.