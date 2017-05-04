У Тернополі на дитину впала велопарковка
04/05/2017 0
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Батько викликав патрульних, бо на його 8-річного сина впала парковка для велосипедів, яка розміщена на проспекті Степана Бандери, неподалік магазину «Обнова».
Трапилося це 2 травня увечері, повідомляє Погляд.
Дитині першу медичну допомогу надавала бригада швидкої. Однак від госпіталізації сина батько відмовився.
Чоловіка патрульні відвезли до відділку поліції, щоб він написав заяву по даному факту.
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