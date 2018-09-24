У Тернополі на автовокзалі затримали рецидивістку, яка знову взялася за старе

24/09/2018 Розмір тексту:

Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції жительці обласного центру. Правоохоронці довели причетність жінки до злочину, який вона вчинила на території центрального автовокзалу.

Як повідомила потерпіла, допоки вона знаходилася в приміщенні пекарні, невідома особа поцупила її засіб зв’язку, який вона зберігала в кишені верхнього одягу. Зникнення майна заявниця виявила вже згодом.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що злочин вчинила тернополянка 1993 року народження. Підозрювана вже притягувала до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 ККУ. Санкція якої передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.