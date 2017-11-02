У Тернополі на автовокзалі затримали молодика у військовій формі, який погрожував пістолетом. ФОТО

02/11/2017 Розмір тексту:

«На автовокзалі чоловік погрожує пістолетом», – повідомлення такого характеру надійшло патрульним 1 листопада о 14:50 годині.

За кілька хвилин патрульні прибули на вулицю Живова. Заявник вказав на свого кривдника. Інспектори підійшли до нього, щоб встановити особу. При поверхневій перевірці у 27-річного громадянина виявили предмет схожий на пістолет.