У Тернополі на автовокзалі затримали молодика у військовій формі, який погрожував пістолетом. ФОТО
02/11/2017 0
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«На автовокзалі чоловік погрожує пістолетом», – повідомлення такого характеру надійшло патрульним 1 листопада о 14:50 годині.
За кілька хвилин патрульні прибули на вулицю Живова. Заявник вказав на свого кривдника. Інспектори підійшли до нього, щоб встановити особу. При поверхневій перевірці у 27-річного громадянина виявили предмет схожий на пістолет.
На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, повідомляють у патрульній поліції.
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