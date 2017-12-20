У Тернополі на автовокзалі продавець парфумів обікрав жінку

20/12/2017 Розмір тексту:

У вівторок, 19 грудня до Тернопільського відділу поліції звернулась жителька Лановецького району. Жінка повідомила, що потерпіла від рук крадія. Як наслідок краянка втратила гаманець з чималою сумою коштів.

За словами потерпілої, коли вона знаходилась в обласному центрі, на території автовокзалу до неї підійшов невідомий. Чоловік представився консультантом парфумерної крамниці, яка за його історією нещодавно відкрилась в одному із торговий центрів Тернополя.

Незнайомець відволік заявницю розповідями про товар та непомітно викрав гаманець, який знаходився у відчиненій сумці. Потерпіла цього не помітила, а зникнення коштів виявила вже згодом. В результаті протиправних дій заявниця втратила 150 американських доларів, 220 польських злотих та 1500 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.