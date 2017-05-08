У Тернополі можуть з’явитися бронзові макети історичних споруд

08/05/2017 Розмір тексту:

Бронзовий макет центральної частини Тернополя, яким він був до Другої світової війни, встановили біля Архикатедри рік тому. З того часу зменшена копія давнього середмістя не залишається без уваги. Біля неї завжди можна побачити людей, які розглядають маленькі будівлі, вивчають назви вулиць та шукають той чи інший історичний обєкт.

Встановлювати подібні декоративні макети, які будуть відтворювати вже втрачені, а також існуючі архітектурні памятки Тернополя планують і надалі. Зокрема, незабаром можуть зявитися бронзові макети Парафіяльного костелу, синагоги, ратуші та інших споруд. Про це йшлося під час обговорення «Програми збереження культурної спадщини міста Тернополя на 2017-2020 роки», яке нещодавно відбулося у міській раді за участі археологів, архітекторів, науковців, художників, представників профільних управлінь міської ради.

– Є пропозиція відлити у бронзі споруди, які зникли, у масштабі один до ста, – зазначив скульптор Дмитро Мулярчук, автор бронзового макету давнього Тернополя. – Перший об’єкт з яким ми вже працюємо – це Парафіяльний костел. І це тільки одна з багатьох пропозицій. Раніше на архітектурну раду була подана пропозиція з відновлення колонки на вулиці Валовій та на інших центральних вулицях, де вони колись стояли. Відновити їх пропонується не тільки для того, щоб нагадати що вони там були, а створити відповідне середовище, яке б повертало нас до тих часів. Загалом, пропонуємо до відтворення у бронзі сім обєктів: Парафіяльний костел, Домініканський собор з банями, які були до Другої Світової війни, замок, ратушу, Синагогу, Середню і Надставну церкви.

Прикрасити місто можуть і малі архітектурні форми – оригінальні, невеликі скульптури.

– Ідей є дуже багато, – каже Леонід Бицюра, заступник міського голови. – Починаючи від гімназиста за партою на вулиці Сагайдачного, де колись була гімназія, і до різноманітних фігур, наприклад, хлопчика, що чистить взуття, хлопчика, який жене худобу, фігура старого скрипаля і так далі.

Ту чи іншу ідею скульптури і концепцію благоустрою навколо неї спочатку будуть розглядати на містобудівній раді. Потім проходитиме її громадське обговорення, а після того встановлення затверджуватимуть на виконавчому комітеті міської ради.

Ольга Трач

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