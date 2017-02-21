У Тернополі можна зареєструвати шлюб за добу

21/02/2017 Розмір тексту:

У Тернополі стартував проект «Шлюб за добу». Перші пари в обласному центрі вже отримали свідоцтво про одруження через 24 години після подання заяви.

Тернопіль – одне із семи міст, де реалізовують пілотний проект Міністерства юстиції. Відтепер в обласному центрі, щоб зареєструвати шлюб непотрібно чекати 30 днів, достатньо лише 24 години.

«Тернопіль став учасником пілотного проекту зі спрощеної процедури реєстрації шлюбу. До слова, зареєструвати шлюб за 24 години можна лише в обласному центрі, по районах поки такої можливості немає. Також крім офіційної реєстрації у РАГСі, тернополяни можуть це зробити за межами офісу. До прикладу, перша реєстрація відбувалася в Українському домі «Перемога» в Тернополі. Щоб одружитися за 24 години, необхідно звернутися до організатора, наразі це міська рада, сплатити кошти, підписати договір, призначити дату і прийти на весілля», – каже заступник начальника головного територіального управління юстиції в області з питань державної реєстрації Ольга Дяченко.

Одружитися за двадцять чотири години можна також у Києві, Львові, Одесі, Херсоні. Список цих міст буде розширюватися.