У Тернополі можна послухати музику на раритетних вінілових платівках

В Тернополі з’явилась унікальна нагода прослухати раритетні вінілові платівки на сучасному програвачі. Понад 8 тисяч платівок із шедеврами української та зарубіжної музики зберігаються у сховищі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді, аби всякий охочий зміг обрати та прослухати улюбленого виконавця, пише сайт Тернополяни.

У секторі мистецтв Тернопільської обласної бібліотеки для молоді з’явився сучасний програвач для прослуховування платівок. Відтепер на другому поверсі бібліотеки щодня звучать шедеври класичної музики, української і зарубіжної естради та народних пісень.

З великого восьмитисячного переліку платівок обрати можна як закордонного Майкла Джексона, так і вітчизняну Софію Ротару. Тож кожен бажаючий тернополянин може прийти до бібліотеки, вибрати в каталозі улюбленого виконавця, потримати в руках вінілову платівку та насолодитися улюбленою музикою в навушниках чи без них.

– Вінілова культура зараз відроджується. Притому, у нашої бібліотеки є чудова можливість долучити молодь до цієї культури, щоб вони познайомилися з її надбанням, потримали в руках диск, адже багато хто з молодиків та молодиць, можливо, не бачив уживу вінілову платівку. От працівники бібліотеки й хочуть, аби до нас приходило і старше покоління згадати юність, і молодь. Навіть працівники нашої бібліотеки люблять часом включати музику своєї молодості та згадувати, як колись танцювали під неї, – розповіла завідувач Сектору Мистецтв Наталія Терлецька.

Як зазначила пані Наталія, насолодитися «живою» музикою в комфортному залі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді бажаючі зможуть протягом року.