У Тернополі можна побачити “Різдвяне диво”. ФОТО

10/01/2017 Розмір тексту:

Більше двадцяти робіт представили умільці на конкурс кращого макету різдвяної шопки «Різдвяне диво». Оглянути їх можна в українському домі «Перемога».

Участь у конкурсі цього року взяли як діти, так і дорослі – представники дошкільних, шкільних та позашкільних навчальних закладів Тернополя. Композиції мають однаковий сюжет, але виконані у різних матеріалах і техніках. Є вироби виготовлені у техніці випилювання, ліплення, розпису по дереву і по тканині, вишивання, валяння, шиття, аплікації. Представлені і найрізноманітніші матеріали: глина, папір, тканина, дерево, тісто, холодний фарфор, рогоза, шерсть, солома, шовк тощо. Є композиції, де головні герої – це мотані ляльки або м’які іграшки. Серед представлених шопок вирізняються виконані у техніці «вовняна акварель» і паперопластика.

Тернополяни можуть оглянути представлені на конкурс роботи до 20 січня. А нагородження переможців відбудеться 15 січня на Театральному майдані під час параду вертепів та різдвяного концерту тернопільських виконавців. Заходи розпочнуться о 14 годині. Переможці конкурсу отримають грамоти, подяки та грошові премії. На цей конкурс виділено 10 тисяч гривень за рахунок коштів передбачених Програмою підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки.

Ольга Трач

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