В “Бункермузі” можна побачити світ у коробках

18/01/2017 Розмір тексту:

20 січня о 19:00 у тернопільській галереї «Бункермуз» розпочнеться відкриття виставки арт-об’єктів theROOM.

theROOM — проект п’ятнадцяти молодих українських художників та ілюстраторів. Це певною мірою психотерапевтична спроба помістити світ у невеликий простір дерев’яної коробки, а для глядача – можливість побачити наскільки різні речі можуть трапитися в абсолютно однаковому форматі.

— Ідея проекту виникла на основі синтезу кількох речей. А це — мої спогади про дитинство: бажання заселити світами найменші шпарини, зробити їх комфортними та придатними для існування найменших, невідомих можливих жителів (маленькі простори дуже добре надаються до заселення), це діарами, що завжди вражали мене, це так звані «коробки пам’яті», невеличкі бокси, де людина може концентровано розмістити зліпок себе, свого існування, – каже куратор експозиції Наталка Гайда.

Ілюстраторів об’єднав формат. Учасники першого етапу (а це саме перший, буде ще продовження) вибрані так, щоби заповнити цей формат якнайрізноманітніше. Тема кімнати у когось виступає головною, у когось – дуже прихована, її потрібно ловити. Але вона завше є, і це, мабуть, робить проект для мене ще цікавішим. За творчістю всіх учасників проекту я спостерігала досить давно, більшість до того ж працювало в 2Д-форматі (у проекті багато ілюстраторів), і всім, як виявилося, було ново та цікаво попрацювати в об’ємі. Крім того, цей проект говорить нам дуже просту річ, яку часом досить важко зрозуміти і прийняти – ВСІ МИ РІЗНІ ТА ВСІ МИ ОДНАКОВІ. Ця дуальність формує нас.