У Тернополі можна одружитися за добу

16/01/2017 0
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Кабінет Міністрів запустив пілотний проект з реєстрації одруження протягом 24 годин в Ужгороді, Чернівцях, Івано-Франківську, Сумах, Тернополі та Чернігові.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №10 від 11 січня, передають Українські Новини.

У рамках пілотного проекту мінімальний термін для реєстрації шлюбу з моменту подання заяви буде скорочений з 30 днів до 1 доби.

Раніше Мін’юст прогнозував, що до 2017 року можливе поширення дії цієї послуги на всі регіони.

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