У Тернополі можна навчитися “спік інгліш” безкоштовно

28/06/2017 Розмір тексту:

«Підходь практикувати англійську зі мною», – таке гасло проекту, який започаткували у Тернополі волонтери з Франції. Дві громадянки цієї країни проводять безкоштовні курси англійської мови за адресою вул. Нова 2. На заняття запрошують всіх охочих підвищити рівень розмовної англійської мови.

Волонтерки з Франції Крісті і Джоан заохочують тернополян до вивчення англійської мови. Дівчата розповідають, що такий проект відбувається у різних містах України, проте в Тернополі його реалізовують вперше: «До Тернополя ми приїхали з місією на кілька місяців. Хочемо дати можливість місцевим жителям підвищити рівень розмовної англійської мови. Для цього ми проводимо спілкування в групах. Всіх охочих чекаємо за адресою: м. Тернопіль вул. Нова 2. Саме там відбуваються безкоштовні курси англійської мови. Вікових обмежень немає. Єдине, що потрібно – бажання спілкуватися англійською мовою».

Заняття відбуваються щосереди о дев’ятнадцятій.

Софія Романська