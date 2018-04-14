У Тернополі мотоцикліста зупинив паркан. ФОТО

14/04/2018 Розмір тексту:

Дорожньо-транспортна пригода трапилась у п’ятницю, 13 квітня, близько 17:34 год. на вулиці Карпенка.

Про це журналісту 0352.ua розповіли у патрульній поліції Тернополя.

За словами правоохоронців, водій мотоцикла не впоравшись із керуванням здійснив наїзд на металеву огорожу пошкодивши свій транспортний засіб та огорожу.

На місце події прибула бригада швидкої медичної допомоги. Водій від госпіталізації відмовився. На кермувальника складено протокол за статтею 124 КУпАП.