У Тернополі молодики вкрали автомобіль зі спецмайданчика МВС

16/01/2017 Розмір тексту:

Злодійський дует склали 22-річний житель Борщова та раніше судимий за майнові злочини 24-річний тернополянин. За місяць зловмисники викрали дві іномарки.

За матеріалами кримінального провадження, до вчинення крадіжки автомобіля «Шкода Октавія» причетний лише борщівчанин. Крадіжку скоїв на початку грудня минулого року.

Іномарка зникла з прибудинкової території багатоповерхівки в обласному центрі. Як встановило розслідування, крадене авто зловмисник загнав до Борщова на територію недіючого агропромислового підприємства і там заховав подалі від людських очей.

На даний час поліцейські вилучили транспортний засіб.

Резонансне викрадення автомобіля марки «Рено» сталося рівно через місяць з території спецмайданчика державного підприємства МВС «Інформ-ресурси». Як з’ясувалося, до незаконного заволодіння транспортного засобу, який за несплату кредиту банківська установа в якості заставного майна вилучила у власника, теж причетний 22-річний борщівчанин. Цього разу в напарники взяв раніше судимого тернополянина. Молодики влаштували справжнісінький екшн, вибивши викраденою іномаркою в’їзні ворота території спецмайданчинка.

Крадене «Рено» поліцейські теж розшукали та вилучили. Автомобіль зловмисники переховували в приватному господарстві свого знайомого у селі Чистопади Зборівського району.

Як повідомив під час прес-конференції начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, на даний час автокрадіям оголошено підозру у вчиненні кримінального діяння, передбаченого частинами другою та третьою статті 289 Кримінального кодексу України. Суд також визначив їм міру запобіжного заходу: борщівчанину – цілодобовий домашній арешт, а раніше судимому тернополянину – тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.