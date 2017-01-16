У Тернополі молодики вкрали автомобіль зі спецмайданчика МВС
Злодійський дует склали 22-річний житель Борщова та раніше судимий за майнові злочини 24-річний тернополянин. За місяць зловмисники викрали дві іномарки.
За матеріалами кримінального провадження, до вчинення крадіжки автомобіля «Шкода Октавія» причетний лише борщівчанин. Крадіжку скоїв на початку грудня минулого року.
Іномарка зникла з прибудинкової території багатоповерхівки в обласному центрі. Як встановило розслідування, крадене авто зловмисник загнав до Борщова на територію недіючого агропромислового підприємства і там заховав подалі від людських очей.
На даний час поліцейські вилучили транспортний засіб.
Резонансне викрадення автомобіля марки «Рено» сталося рівно через місяць з території спецмайданчика державного підприємства МВС «Інформ-ресурси». Як з’ясувалося, до незаконного заволодіння транспортного засобу, який за несплату кредиту банківська установа в якості заставного майна вилучила у власника, теж причетний 22-річний борщівчанин. Цього разу в напарники взяв раніше судимого тернополянина. Молодики влаштували справжнісінький екшн, вибивши викраденою іномаркою в’їзні ворота території спецмайданчинка.
Крадене «Рено» поліцейські теж розшукали та вилучили. Автомобіль зловмисники переховували в приватному господарстві свого знайомого у селі Чистопади Зборівського району.
Як повідомив під час прес-конференції начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, на даний час автокрадіям оголошено підозру у вчиненні кримінального діяння, передбаченого частинами другою та третьою статті 289 Кримінального кодексу України. Суд також визначив їм міру запобіжного заходу: борщівчанину – цілодобовий домашній арешт, а раніше судимому тернополянину – тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
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Коментарі (1)
k.lvbkf16/01/2017
нехай ті молодики скажуть хто їх послав вилрасти цей автомобіль і хто день перед тим їздив на цьому автомобілі перечепивши інші номерні знаки