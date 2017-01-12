У Тернополі молодик виніс за пазухою сім банок дезодорантів. ВІДЕО

12/01/2017 Розмір тексту:

Із заявою про крадіжку з магазину до міського відділу поліції звернулася працівник одного з торгових закладів Тернополя. Жінка розповіла, що невідомий відвідувач викрав з маркету дезодоранти. Поліцейські спіймали злодія.

Любителем безкоштовних парфумів виявився в минулому судимий за крадіжки 34-річний тернополянин. Молодик, відбувши покарання, знову почав криміналити. Зайшов до магазину та, вибравши слушний момент, почав запихати під куртку дезодоранти. Злодію вдалося винести під одягом сім банок аерозольних парфумів.

Протиправне діяння зафіксували камери відеоспостереження тож ані продати, ані використати у власних потребах зловмисник крадене не встиг, його розшукали поліцейські.

За статтею 185 Кримінального кодексу України відкрито кримінальнепровадження. Підозрюваний знову постане перед судом.