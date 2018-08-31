У Тернополі молодик вкрав кросівки і пішов у фітнес-центр

31/08/2018 Розмір тексту:

Це злодійський маршрут 18-річного жителя обласного центру. Молодик спочатку обікрав магазин спортивного одягу, а через деякий час проник до фітнес центру і поцупив звідти тисячу гривень.

Слідчі Тернопільського відділу поліції інкримінуютьзловмисникові частину 3 статті 185 ККУ. З’ясувалося, лиходій вчинив крадіжку з крамниці спортивного одягу, що в торговому центрі «Подоляни». Скориставшись тим, що продавець обслуговувала інших покупців, поцупив дві пари кросівок. Тоді йому вдалося скритися з місця злочину.

Та довго без діла любитель легкої наживи не сидів. Через декілька днів проник шляхом відважування метало-пластикових ролетів до фітнес центру і викрав звідти тисячу гривень, повідомляє офіційний сайт Національної поліції.

Розслідування триває.