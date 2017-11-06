У Тернополі молодик побив 17-річного хлопця

06/11/2017 Розмір тексту:

Поруч із гуртожитком на вулиці Дорошенка знаходяться підозрілі особи напідпитку повідомила заявниця на спецлінію 102, близько 22-ї години, 5 листопада.

Прибувши за викликом, патрульні затримали 23-річного хлопця, який намагався втекти. За словами заявниці, він підозрюється у нанесенні тілесних ушкоджень неповнолітньому.