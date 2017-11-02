У Тернополі молодик обікрав крамницю і пішов “спускати” гроші в лотерею

02/11/2017 Розмір тексту:

В орієнтування патрульним поліцейським надійшло фото громадянина з камер відеоспостереження, який ймовірно викрав 1500 гривень з каси магазину, на вулиці Корольова.

За словами заявника, крадіжка трапилася 1 листопада о 19:46 годині, повідомляють у патрульній поліції.

Інспектори почали перевіряти усі можливі заклади, де б могла перебувати дана особа. Близько опівночі у приміщенні «Національної лотереї» інспектори виявили громадянина, який підпадав під орієнтування.