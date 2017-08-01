У Тернополі мірялися силами дорожники зі всієї України. ФОТО

01/08/2017 Розмір тексту:

ІІ всеукраїнський турнір зібрав гравців-аматорів служби автомобільних доріг України. З’їхалися футболісти з 23 областей. У програмі – змагання з міні-футболу, а також настільного тенісу.

У турнірі з міні-футболу брало участь 23 команди. Перше місце завоювали спортсмени-дорожники з Житомирської області, друге – гравці з Донецька, третє – команди з Кіровоградської області.

«Незважаючи на те, що тут зібралися не професійні спортсмени, а аматори, змагання досить сильні. Більшість гравців також добре підготовлені. Радує те, що ми перемогли. Хоча на початку ми не думали, що займемо перше місце», – каже учасник змагань з Житомира Іван Бубнюк.

Першість у настільному тенісі серед чоловіків здобув Іван Шоля, а серед жінок – Жанна Загородна з Хмельниччини. У загальнокомандному заліку перше місце завоювала Закарпатська область. «Було дуже цікаво змагатися з нашими колегами з сусідніх областей, а також з віддалених регіонів. Ми не лише змагалися, алей пізніше досить добре поспілкувалися», – відзначив учасник змагань з Тернополя Назар Колодка.

До слова, такі турніри започаткували в Одесі. У Тернополі змагання проводять вдруге.

Софія Романська