У Тернополі мірялися силами чоловіки і жінки

06/11/2017 Розмір тексту:

Відкритий чемпіонат області з гирьового спорту провели в Тернополі. Силами мірялися і чоловіки, і жінки. Загалом у змаганнях брало участь до сотні спортсменів з різних населених пунктів області.

Учасників змагань поділили на три вікові категорії: серед чоловіків були юніори та дорослі, дівчата змагалися окремо. В загальному сформували вісім команд.

«Такі змагання ми організовуємо щороку. Чемпіонат відкритий, тобто приєднатися можуть всі охочі. Спортсмени приїжджають, щоб позмагатися силами, по конкурувати, показати свій рівень підготовки, а також поставити цілі щодо майбутнього. Особливістю цих змагань є те, що в них беруть участь і жінки. Вони змагаються окремо. А хлопців ми поділили на вікові категорії: юніори та дорослі», – відзначає голова обласного осередку Федерації гирьового спорту Петро Багрій.

Вже відомі імена переможців. У категорії юніори найкращі результати показали: Богдан Тольпа, Анотн Дуль, Назар Климчук . Серед дорослих: у ваговій категорії 63 кілограми – переміг Руслан Бойко , 68 кілограм – Дуль Антон, 73 – Роман Порохняк, 78 – Рижак Вололдимир, 85 – Вячеслав Рудніцький, 95 – Полміра Квіквініа, та більше 95 кг – Михайло Домінюк. А першість серед жінок здобула Ірина Порохняк.

Нагадаємо, обласний відкритий чемпіонат з гирьового спорту у Тернополі проводять упродовж тридцяти років.

Софія Романська