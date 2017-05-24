У Тернополі мати залишила чотирирічну дитину саму на вулиці

24/05/2017 Розмір тексту:

«У магазині на проспекті Степана Бандери знаходиться 4-річний хлопчик, без супроводу дорослих», – таке повідомлення надійшло патрульним поліцейським сьогодні, близько 17-ї години.

Прибувши на місце події, охоронці порядку поспілкувалися з дитиною. Хлопчик зовсім не боявся патрульних і показав будинок, де живе. Вдома була мама дитини.