У Тернополі мати залишила чотирирічну дитину саму на вулиці

24/05/2017 0
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«У магазині на проспекті Степана Бандери знаходиться 4-річний хлопчик, без супроводу дорослих», – таке повідомлення надійшло патрульним поліцейським сьогодні, близько 17-ї години.

Прибувши на місце події, охоронці порядку поспілкувалися з дитиною. Хлопчик зовсім не боявся патрульних і показав будинок, де живе. Вдома була мама дитини.

29-річна жінка розповіла, що залишила сина гратися у дворі будинку… Патрульні провели профілактичну бесіду з матір’ю і повідомили про випадок соціальну службу.

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