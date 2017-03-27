В Тернополі – масовий страйк таксистів

27/03/2017 Розмір тексту:

Близько 50-ти водіїв різних фірм тернопільських таксі зібрались на страйк вранці у понеділок, 27 березня. Вони вимагають підняття тарифів і кажуть, що страйкуватимуть щоранку.

Авто з шашками різних фірм таксі припарковані вздовж двох сторін дороги на вул. 15 Квітня біля АЗС WOG, повідомляє “20 хвилин“.

– Нас взагалі не влаштовують тарифи на проїзд, – каже водій таксі Тарас. – Якщо ви знаєте, то податок піднявся. Ціни на запчастини до авто зросли, на техобслуговування теж. Рівень життя зріс.

Водії тернопільських фірм таксі кажуть, що їх влаштував би тариф 35 грн за мінімальний проїзд та 7.50 грн за кілометр. Тоді як зараз маємо відповідно 25 грн і 6,80 грн.

– Для початкупросимо зробити мінімальний проїзд хоча б 35 грн, – додають водії. – 25 грн – це літр бензину.

Страйкувати таксисти обіцяють щоранку до того часу, поки керівники фірм не піднімуть тариф.

– Ми звертались до директорів наших фірм, вони нас зовсім не чують, – кажуть водії таксі. – Мовляв, це занадто дорого і люди нас не зрозуміють. Ми збиратимемось тут щодня, поки не піднімуть тариф.