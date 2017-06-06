У Тернополі масово крадуть велосипеди

06/06/2017 Розмір тексту:

5 червня за лінію «102» надійшло декілька звернень від жителів Тернополя. Краяни потерпіли від рук крадіїв. Мешканців краю не спасли ані гаражі, ані підвальні приміщення.

У двох випадках невідомі проникли до гаражу шляхом пошкодження навісних замків. Як наслідок – з приміщень викрали три велобайки та прихопили зі собою електроінструменти, які були в одному із гаражів.

Не врятувало від зловмисників і зачинене підвальне приміщення ще одного тернополянина. Невідомі зірвали замок і викрали звідти новенький ровер.

Відомості про події внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 3 статті 185 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.