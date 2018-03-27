У Тернополі маршрутки замінять великими міськими автобусами

27/03/2018 Розмір тексту:

Тернопільська міськрада прийняла рішення, яке дозволить комунальному підприємству “Тернопільелектротранс” укласти договір лізингу для закупівлі великих автобусів замість маршруток.

Про це повідомляє lb.ua з посиланням на прес-службу міської ради.

За словами міського голови Сергія Надала, у місті працюватимуть 110-120 великих автобусів на газі, розрахованих на 80-100 місць.

«Це, по-перше, здешевить їх експлуатацію. По-друге, значно поліпшить екологічну ситуацію в місті через зменшення викидів в атмосферу», – зазначив Надал.

Імовірно, перші великі автобуси вийдуть на маршрут через кілька місяців.

Нагадаємо, 10 січня більшість маршрутних автобусів у Тернополі не вийшли на рейси. Водії відмовилися працювати через введення електронної оплати проїзду.

22 січня всім маршрутникам вручили листи-повідомлення про припинення їх діяльності з 1 лютого. Після цього часу в місті залишаться тільки комунальний транспорт і ті перевізники, які за решту десять днів зможуть забезпечити якісний сервіс.