У Тернополі маршрутки замінять великими міськими автобусами
Тернопільська міськрада прийняла рішення, яке дозволить комунальному підприємству “Тернопільелектротранс” укласти договір лізингу для закупівлі великих автобусів замість маршруток.
Про це повідомляє lb.ua з посиланням на прес-службу міської ради.
За словами міського голови Сергія Надала, у місті працюватимуть 110-120 великих автобусів на газі, розрахованих на 80-100 місць.
«Це, по-перше, здешевить їх експлуатацію. По-друге, значно поліпшить екологічну ситуацію в місті через зменшення викидів в атмосферу», – зазначив Надал.
Імовірно, перші великі автобуси вийдуть на маршрут через кілька місяців.
Нагадаємо, 10 січня більшість маршрутних автобусів у Тернополі не вийшли на рейси. Водії відмовилися працювати через введення електронної оплати проїзду.
22 січня всім маршрутникам вручили листи-повідомлення про припинення їх діяльності з 1 лютого. Після цього часу в місті залишаться тільки комунальний транспорт і ті перевізники, які за решту десять днів зможуть забезпечити якісний сервіс.
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