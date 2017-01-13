У Тернополі маршрутка потрапила в аварію. ФОТО

13/01/2017 Розмір тексту:

Аварія трапилась сьогодні, близько 11:50 год. на вулиці Слівенській, 5, біля зупинки громадського транспорту.

Про це в коментарі 0352.ua повідомила прес-секретар патрульної поліції Тернополя Оксана Смільська.

За словами патрульних, 44-річний водій маршрутки в’їхав у автомобіль Мерседес Спрінтер, за кермом якого перебував 25-річний чоловік.

“Водій маршрутки є винуватцем ДТП, адже не переконався в безпечності маневру і не врахував дорожню обстановку на дорозі. Через те, що на проїжджій частині утворилась ожеледиця водій не справився із керуванням, тому допустив зіткнення з бусом”, – розповіла Оксана Смільська.

Під час аварії із пасажирів маршрутки ніхто не постраждав. В результаті автопригоди маршрутка та бус отримали механічні пошкодження.