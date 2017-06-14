У Тернополі лютує сказ, а вакцини немає

14/06/2017 Розмір тексту:

Випадок із скаженою білкою вкотре виявив проблему відсутності вакцини від сказу. Постраждалому довелося лікуватися за власний кошт.

Вакцину від сказу лікувальні заклади міста отримували ще весною, – розповідають лікарі епідеміологи. Відтак у більшості лікарень відповідних препаратів вже немає.

«На співочому полі відпочивала сім’я, яка побачила білку, яка себе вела дещо неадекватно. Тварина була поранена у грудну клітку, люди захотіли її допомогти, занесли її до приватної ветеринарної лікарні, щоб її надати медичну допомогу. І ця білка вкусила одного чоловіка. І через кілька годин білка померла, вже потім було з’ясовано, що в неї був сказ. Чоловікові, який постраждав, було зроблено щеплення. Проблема в тому, щі лікувальні заклади до таких випадків непідготовлені. Недостатньо вакцини. В цьому випадку особа сама закупила вакцину за власні гроші», – каже лікар-епідеміолог Богдана Козяр.

До слова, доза вакцини вартує від п’ятисот гривень, а курс лікування може обійтися у кілька тисяч гривень.

Софія Романська