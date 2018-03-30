У Тернополі ледь не згоріло два склади
30/03/2018 0
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29 березня о 12:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Тернопіль на вулиці 15 Квітня.
На виклик оперативно направили черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.
По прибуттю встановили, що горять побутові відходи на площі 6 м. кв.
О 13:07 загорання локалізували, а о 13:14 – повністю ліквідували. Від вогню врятовано 2 складських приміщення, повідомляють в Управлінні ДСНС.
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