У Тернополі ледь не згоріло два склади

30/03/2018 0
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29 березня о 12:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у місті Тернопіль на вулиці 15 Квітня.

На виклик оперативно направили черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління.

По прибуттю встановили, що горять побутові відходи на площі 6 м. кв.

О 13:07 загорання локалізували, а о 13:14 – повністю ліквідували. Від вогню врятовано 2 складських приміщення, повідомляють в Управлінні ДСНС.

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