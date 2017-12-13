У Тернополі копи спіймали чергового п’янющого водія

13/12/2017 0
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Патрулюючи вулицю Академіка Студинського, інспектори виявили порушення ПДР із боку водія автомобіля Citroen Jumpy.

Це сталося близько 23:25 години, 11 грудня, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

Поліцейські зупинили вказаний легковик, і щойно розпочав спілкуватися з 45-річним керманичем помітили, що він має ознаки алкогольного сп’яніння.

Освідування на стан сп’яніння зафіксувало в нього 1,16 проміле алкоголю, що майже в 6 разів перевищує допустиму норму.

Охоронці порядку склали на тернополянина адмінматеріали за статтею 130 (керування в стані сп’яніння) та ч.2 ст. 122 (порушення ПДР) КУпАП.

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