У Тернополі комунальники продають “наліво” пальне? ВІДЕО

16/01/2017 0
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У Тернополі працівники комунальних служб зливають з техніки дизпаливо і продають його.

Про це повідомив тернополянин на сайті “20 хвилин“.

Як стверджує чоловік, таке “дійство” він спостерігав 15 січня в обід між вулицями Яреми та Овочевою.

“15 січня. В 12.35 год між вулицями Овочева та Яреми 16 працівники комунальних служб зливали із тракторів соляру у каністри та продали не від омій особі А після того ми жаліємось що у нас дороги не розгорнені.
Гуляв із собакою і побачив дійство як у колишніх радянський фільмах, працівники на 3х тракторах дружньо та весело вичавлювали із сталевих друзів рідину соляру, мені стало цікаво що буде дальше , а дальше приїхав джип і мужчини просто купили цих пару каніст пального у наших комунальників, з відео видно що кожен залишився щасливим”, – написав чоловік.

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