У Тернополі клептоман поцупив камеру спостереження
13/09/2018 0
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На чергове кримінальне провадження розжився 29-річний мешканець Тернопільського району. В минулому судимий за крадіжки, чоловік нормального заробітку шукати не став, натомість продовжив незаконно привласнювати чуже.
Підозрюваний полював здебільшого на мобільні та гаманці. Ходив по медичних, торгових та розважальних закладах і викрадав усе, що погано лежить. Гроші здебільшого витрачав на алкоголь та гулянки.
Цього разу, аби швидко заробити, вирішив зняти камеру відеоспостереження з крамниці в обласному центрі. Однак навіть не встиг реалізувати крадене, його розшукали правоохоронці.
За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження. Поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших крадіжок, повідомляють у поліції.
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