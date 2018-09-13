У Тернополі клептоман поцупив камеру спостереження

13/09/2018 Розмір тексту:

На чергове кримінальне провадження розжився 29-річний мешканець Тернопільського району. В минулому судимий за крадіжки, чоловік нормального заробітку шукати не став, натомість продовжив незаконно привласнювати чуже.

Підозрюваний полював здебільшого на мобільні та гаманці. Ходив по медичних, торгових та розважальних закладах і викрадав усе, що погано лежить. Гроші здебільшого витрачав на алкоголь та гулянки.

Цього разу, аби швидко заробити, вирішив зняти камеру відеоспостереження з крамниці в обласному центрі. Однак навіть не встиг реалізувати крадене, його розшукали правоохоронці.

За фактом крадіжки відкрите кримінальне провадження. Поліцейські перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших крадіжок, повідомляють у поліції.