У Тернополі капітально відремонтують понад півсотні дворів. Список
28/03/2018 0
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Титульні списки капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Серед запланованого: ремонт прибудинкових територій, покрівель, внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, фасадів та виступаючих конструкцій будинків (балконів, дашків, парапетів, карнизів тощо), ліфтів та влаштування дитячих майданчиків.
Зі слів очільника Тернополя Сергія Надала, щорічно у місті капітально ремонтують майже 50 дворів. У цьому році заплановано відремонтувати щонайменше таку ж кількість.
Зокрема, на даний момент вже для 40 дворів виготовлено проектно-кошторисну документацію, тому ремонт цих об’єктів розпочнеться з настанням сприятливих погодних умов та після завершення тендерних процедур.
До слова, також розробляється проектно-кошторисна документація на інші об’єкти, які зазначені у списку, а таких є загалом 80.
Перелік прибудинкових територій, для яких розроблена проектно-кошторисна документація станом на березень:
- бул. Данила Галицького, 12
- бул. Просвіти, 13
- вул. 15 Квітня, 29
- вул. 15 Квітня, 3б
- вул. Вербицького, 1
- вул. Ген. Тарнавського, 16
- вул. Ген. Тарнавського, 22
- вул. Карпенка, 1
- вул. Кн. Острозького, 28
- вул. Корольова, 2
- вул. Крушельницької, 1а
- вул. Леся Курбаса, 4
- вул. Макаренка, 4
- вул. Микулинецька-бічна, 2
- вул. Н. Яремчука, 25
- вул. Пилипа Орлика, 1
- вул. Пилипа Орлика, 2
- вул. Протасевича, 16 (4,5,6)
- вул. Протасевича, 16а
- вул. Протасевича, 8
- вул. Руська, 2 (продовження вул. Танцорова, 22)
- вул. Танцорова, 22
- вул. Симоненка, 1
- вул. Симоненка, 3
- вул. Слівенська, 15
- вул. Транспортна, 9
- вул. Чалдаєва, 3
- вул. Чалдаєва, 5
- вул. Чубинського, 2 (ІІІ, ІV, V)
- пр. Злуки, 53
- пр. Злуки, 55 (1,2,3,4)
- пр. Злуки, 55 (5,6,7)
- бул. Данила Галицького, 6
- пр. Злуки, 2 (1-5)
- пр. Злуки, 2 (6-10)
- вул. Новий Світ, 4
- вул. Чалдаєва, 7
- вул. Чалдаєва, 9
- вул. Д. Нечая, 29
- вул. Л. Українки,7
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