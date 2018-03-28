У Тернополі капітально відремонтують понад півсотні дворів. Список

28/03/2018 Розмір тексту:

Титульні списки капітального ремонту житлового фонду на 2018 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Серед запланованого: ремонт прибудинкових територій, покрівель, внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання, фасадів та виступаючих конструкцій будинків (балконів, дашків, парапетів, карнизів тощо), ліфтів та влаштування дитячих майданчиків.

Зі слів очільника Тернополя Сергія Надала, щорічно у місті капітально ремонтують майже 50 дворів. У цьому році заплановано відремонтувати щонайменше таку ж кількість.

Зокрема, на даний момент вже для 40 дворів виготовлено проектно-кошторисну документацію, тому ремонт цих об’єктів розпочнеться з настанням сприятливих погодних умов та після завершення тендерних процедур.

До слова, також розробляється проектно-кошторисна документація на інші об’єкти, які зазначені у списку, а таких є загалом 80.

Перелік прибудинкових територій, для яких розроблена проектно-кошторисна документація станом на березень: