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У Тернополі є маса вакансій. Ніхто не хоче працювати?
24/07/2017 1
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Станом на 1 липня 2017 року тернопільські підприємства подали інформацію у центр зайнятості про наявність 1250 вільних робочих місць та вакантних посад.
1 липня 2016 року ця кількість становила 725 вакансій,повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості.
Потреба для заміщення на посади службовців – 351 місце, для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями – 39 місць.
Навантаження на одну вакансію становить 1,5 чол.
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Коментарі (1)
Наталя25/07/2017
шановні наші журналісти!напишіть будь ласка,яку зарплату пропонують роботодавці,і на яких умовах приймають на роботу.Тоді все стане на свої місця.Робота-за копійки ,з шаленим навантаженням,відкрите хамство власників-вічна тема.