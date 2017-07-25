У Тернополі є маса вакансій. Ніхто не хоче працювати?

24/07/2017 Розмір тексту:

Станом на 1 липня 2017 року тернопільські підприємства подали інформацію у центр зайнятості про наявність 1250 вільних робочих місць та вакантних посад.

1 липня 2016 року ця кількість становила 725 вакансій,повідомляють у міськрайонному центрі зайнятості.

Потреба для заміщення на посади службовців – 351 місце, для працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями – 39 місць.

Навантаження на одну вакансію становить 1,5 чол.