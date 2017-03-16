У Тернополі грабіжники напали на чоловіка і забрали в нього 50000 гривень
16/03/2017 0
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Повідомлення про викрадення коштів патрульним надійшло інспекторам близько 5-ї години ранку, 16 березня. Охоронці порядку оперативно виїхали на вулицю Дорошенка.
34-річний заявник розповів, що невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження та відібрали кошти в сумі 50 тис. грн. Він розповів патрульним прикмети кривдників.
Оглядаючи прилеглу територію, інспекторам вдалося затримати осіб, які підходили під орієнтування. Їх доправили до медичного закладу на визначення ступеня алкогольного сп’яніння. Алкотест був позитивний.
Опісля підозрюваних передали слідчому, повідомляють у патрульній поліції.
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