У Тернополі грабіжники напали на чоловіка і забрали в нього 50000 гривень

16/03/2017 Розмір тексту:

Повідомлення про викрадення коштів патрульним надійшло інспекторам близько 5-ї години ранку, 16 березня. Охоронці порядку оперативно виїхали на вулицю Дорошенка.

34-річний заявник розповів, що невідомі особи нанесли йому тілесні ушкодження та відібрали кошти в сумі 50 тис. грн. Він розповів патрульним прикмети кривдників.