У Тернополі грабіжник, якого спіймали на гарячому, намагався з’їсти крадені гроші

10/06/2017 Розмір тексту:

Не маючи більше де заховати награбовані кошти, зловмисник засунув до рота шість двохсот гривневих купюр і став їх жувати. Та ковтнути не вдалося.

За підозрою у вчиненні закінченого замаху на пограбування поліцейські затримали 38-річного тернополянина. Нині зловмисник, згідно статті 208 КПК, поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Восьмого червня серед білого дня на зупинці громадського транспорту, що поблизу залізничного вокзалу, роздався крик про допомогу. Благала 68-річна жінка. У неї з кишені невідома особа витягнула тисячу двісті гривень.

Зловмисника, що тікав з чужими грошима, затримали поліцейські роти патрульної поліції особливого призначення «Тернопіль». До приїзду слідчо-оперативної групи правоохоронці утримували зловмисника, а він у цей час намагався проковтнути крадені купюри.

Зловмисником виявився раніше неодноразово судимий за майнові та наркозлочини тернополянин. Як зізнався сам лиходій, гроші він намагався викрасти під час того, як пенсіонерка заходила до тролейбуса, адже помітив ще на зупинці, що жінка тримає в кишені кругленьку суму. Проте кишенькова крадіжка не вдалася, тож бажане вирвав нахабно. Заховати крадене під час погоні не мав де, тому іншого виходу, як покласти купюри до рота, – не придумав. Поліцейським вдалося вилучити грошові кошти.

Зловмисникові інкримінують частину 2 статті 15, частину 2 статті 186 КК, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.