У Тернополі готуються до Міжнародного чемпіонату з водно-моторного спорту

01/07/2017 Розмір тексту:

Наприкінці серпня у Тернополі відбудеться Чемпіонат з водно-моторного спорту. До обласного центру приїдуть професійні спортсмени з різних регіонів України, а також із-за кордону. Проведення змагань заплановане на 26 – 27 серпня.

Організатори сподіваються, що у Чемпіонаті візьмуть участь спортсмени, як мінімум, з п’ятнадцяти країн світу. Наразі формуються команди, які представлятимуть Україну.

«Міжнародний водо-моторний союз погодив заявку Тернополя щодо проведення змагань 26 – 27 серпня. Це вже будуть традиційні змагання, їх ми проводили і минулого року. Під час Чемпіонату відбудеться розіграш Кубка Європи, братимуть участь українські та іноземні спортсмени. Очікуємо досить сильні команди з Литви, Латвії, Естонії. Минулого року найсильніші в нас були команди з Італії, а також Німеччини. Сподіваємося, що цього разу і Україна буде достойно представлена, в нас є досить сильні спортсмени із Дніпропетровська, Одеси, Києва», – каже президент федерації водно-моторного спорту Віктор Шемчук.

Такі змагання у Тернополі проводитимуть упродовж трьох років – до 2020-го року.

Софія Романська