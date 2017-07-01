У Тернополі готуються до Міжнародного чемпіонату з водно-моторного спорту
Наприкінці серпня у Тернополі відбудеться Чемпіонат з водно-моторного спорту. До обласного центру приїдуть професійні спортсмени з різних регіонів України, а також із-за кордону. Проведення змагань заплановане на 26 – 27 серпня.
Організатори сподіваються, що у Чемпіонаті візьмуть участь спортсмени, як мінімум, з п’ятнадцяти країн світу. Наразі формуються команди, які представлятимуть Україну.
«Міжнародний водо-моторний союз погодив заявку Тернополя щодо проведення змагань 26 – 27 серпня. Це вже будуть традиційні змагання, їх ми проводили і минулого року. Під час Чемпіонату відбудеться розіграш Кубка Європи, братимуть участь українські та іноземні спортсмени. Очікуємо досить сильні команди з Литви, Латвії, Естонії. Минулого року найсильніші в нас були команди з Італії, а також Німеччини. Сподіваємося, що цього разу і Україна буде достойно представлена, в нас є досить сильні спортсмени із Дніпропетровська, Одеси, Києва», – каже президент федерації водно-моторного спорту Віктор Шемчук.
Такі змагання у Тернополі проводитимуть упродовж трьох років – до 2020-го року.
Софія Романська
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