У Тернополі готують “Миколая” для солдат

21/11/2017 Розмір тексту:

«Подарунок для солдата на Миколая», – під такою назвою у Тернополі стартувала благодійна акція. Мета – зібрати для українських захисників необхідні речі. Долучитися до проекту можуть всі охочі.

Збиратимуть речі для воїнів до десятого грудня у благодійному фонді «Карітас». Тернополян просять приносити теплий одяг та взуття, засоби особистої гігієни, дитячі малюнки, листи. Усе це волонтери запакують та відправлять бійцям на передову.

«Будемо вдячні всім, хто приєднається до цієї акції. Таким чином ми хочемо підтримати наших захисників у це чудове свято – День Миколая. Для них наша підтримка дуже важлива. Тому я прошу всіх тернополян, приєднуватися до акції. Будь-яка ваша допомога дуже важлива», – відзначив директор БФ «Карітас» о. Андрій Марчук.

Волонтери наголошують: для воїнів важлива не лише матеріальна, а й моральна підтримка. Відтак просять школярів писати листи.

Софія Романська