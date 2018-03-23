У Тернополі молодики в балаклавах хотіли підпалити відділення банку

23/03/2018 0
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Троє невідомих осіб у балаклавах пошкодили ролети одного з банків Тернополя на вулиці Острозького.

23 березня о 4:11 на лінію “102” надійшло повідомлення від представника однієї з охоронних фірм. Він повідомив, що біля фінустанови підпалили ганчірку і залишили її біля захисних ролетів банку. Вогонь частково закоптив жалюзі. Після цього один з хуліганів облив ролети червоною речовиною і усі разом втекли.

Працівники поліції встановлюють особи невідомих.

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