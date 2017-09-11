У Тернополі гостює один з кращих українських економістів за версією “Forbes”

11/09/2017 Розмір тексту:

Один з двох найкращих економістів України за версією «Forbes», доцент школи менеджменту в університеті США Роман Шеремета сьогодні у Тернополі репрезентує видання «Реформація. Успіх Європи і шанс для України». До цієї книжки увійшли дослідження 19-ох науковців з різних країн світу.

Книжка «Реформація. Успіх Європи і шанс для України» – це колективне наукове дослідження вчених з п’яти країн світу. Автори видання досліджували причинно-наслідковий зв’язок між Реформацією і розвитком країн Європи.

«Ідея написати цю книжку виникла рік тому, коли ми почали обговорювати, чому нині одні країни процвітають, а інші занепадають. У чому секрет? І які феномени впливали на розвиток Європи? Ми дослідили, який зв’язок полягає між Реформацією і економічним зростанням. Як зазначив Вернон Ломакс Сміт, американський економіст, лауреат Нобелівської премії: «Протестантська Реформація – це яскравий приклад того, як трансформації в релігії започатковують інституційні зміни в державі. Сучасна економічна теорія має дуже важливий концепт, ідея якого у тому, що мотивація людини має бути сумісною з цілями економічного розвитку і процвітання всього суспільства. Реформація змінила способи мислення людей, вона примушувала брати особисту відповідальність перед Богом за себе, свою родину, країну», – відзначає науковець Роман Шеремета.

До слова, Роман Шеремета розвиває новий напрям економічної науки – «експериментальна економіка» або теорія ігор.

Софія Романська