У Тернополі горів потяг. ФОТО
29 червня о 12:14 до Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу тепловоза вантажного потягу на розвантажувальній гілці станції Тернопіль по вул. Бродівській.
На місце події направлено два чергових відділення ДПРЧ – 1, оперативний відділ ОКЦ Управління ДСНС України у Тернопільській області та пожежний поїзд станції Тернопіль.
Завдяки злагодженим діям вогнеборців за 20 хвилин пожежу вдалось локалізувати, та о 12:55 повністю ліквідували загорання.
Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторне приміщення та двигун тепловоза ЧМЕ3-2895.
Загалом до гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.
Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.
Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.
За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками ГУ НП в області.
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Коментарі (1)
Яна30/06/2017
А ще горів тролік, точніше його колесо і шофер забувши , що везе людей , а не груз вівсебе вельми пофігістично!