У Тернополі горів потяг. ФОТО

29/06/2017 Розмір тексту:

29 червня о 12:14 до Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу тепловоза вантажного потягу на розвантажувальній гілці станції Тернопіль по вул. Бродівській.

На місце події направлено два чергових відділення ДПРЧ – 1, оперативний відділ ОКЦ Управління ДСНС України у Тернопільській області та пожежний поїзд станції Тернопіль.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців за 20 хвилин пожежу вдалось локалізувати, та о 12:55 повністю ліквідували загорання.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторне приміщення та двигун тепловоза ЧМЕ3-2895.

Загалом до гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі немає.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками ГУ НП в області.