У Тернополі горів потяг. ФОТО

29/06/2017 1
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29 червня о 12:14 до Управління ДСНС України у Тернопільській області надійшло повідомлення про пожежу тепловоза вантажного потягу на розвантажувальній гілці станції  Тернопіль по вул. Бродівській.

На місце події направлено два чергових відділення  ДПРЧ – 1, оперативний відділ ОКЦ Управління ДСНС України у Тернопільській області та пожежний поїзд станції Тернопіль.

Завдяки злагодженим діям вогнеборців за 20 хвилин пожежу вдалось локалізувати, та  о 12:55 повністю ліквідували загорання.

Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторне приміщення та двигун тепловоза ЧМЕ3-2895.

Загалом до гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу.

Загиблих та травмованих внаслідок пожежі  немає.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

За фактом пожежі проводиться перевірка працівниками ГУ НП в області.

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Коментарі (1)

Яна

30/06/2017

А ще горів тролік, точніше його колесо і шофер забувши , що везе людей , а не груз вівсебе вельми пофігістично!

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