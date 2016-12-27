У Тернополі горів гараж
27/12/2016 0
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26 грудня о 14:10 до оперативно-диспетчерської служби Управління ДСНС України у Тернопільській області, надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні індивідуального автогаражу по вул. Чайківського у м. Тернопіль.
Внаслідок пожежі вогнем знищено внутрішнє оздоблення стін будівлі та пошкоджено речі домашнього вжитку на площі 40 м. кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговим відділенням ЧСПТ АРЗ СП Управління, повідомляютьу ДСНС.
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