У Тернополі горіла станція техобслуговування

26/05/2017 Розмір тексту:

Пожежа на території станції технічного обслуговування виникла 25 травня.

Вогнем частково знищено запчастини до автомобілів, пошкоджено елементи будівлі та обладнання на площі 10 м. кв., 1 м.куб. дров.

Загорання ліквідовано черговим караулом. На місці події працював оперативно-координаційний центр Управління.

Від вогню врятовано будівлю станції технічного обслуговування, повідомляють у ДСНС.