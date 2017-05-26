У Тернополі горіла станція техобслуговування

26/05/2017 0
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Пожежа на території станції технічного обслуговування виникла 25 травня.

Вогнем частково знищено запчастини до автомобілів, пошкоджено елементи будівлі та обладнання на площі 10 м. кв., 1 м.куб. дров.

Загорання ліквідовано черговим караулом. На місці події працював оперативно-координаційний центр Управління.

Від вогню врятовано будівлю станції технічного обслуговування, повідомляють у ДСНС.

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