У Тернополі горіла квартира на дев’ятому поверсі багатоповерхівки

09/10/2017 Розмір тексту:

Пожежа сталася 8 жовтня на вулиці Київській, 9.

Горіла квартира на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, вогнем знищено ноутбук, речі домашнього вжитку на площі 2 м. кв, пошкоджено облицювання стін, стеля, двері балкону.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідували бійці чергового караулу.