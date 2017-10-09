У Тернополі горіла квартира на дев’ятому поверсі багатоповерхівки

09/10/2017 0
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Пожежа сталася 8 жовтня на вулиці Київській, 9.

Горіла квартира на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, вогнем знищено ноутбук, речі домашнього вжитку на площі 2 м. кв, пошкоджено облицювання стін, стеля, двері балкону.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідували бійці чергового караулу.

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