У Тернополі горіла квартира на дев’ятому поверсі багатоповерхівки
09/10/2017 0
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Пожежа сталася 8 жовтня на вулиці Київській, 9.
Горіла квартира на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
Як повідомляють в управлінні ДСНС, вогнем знищено ноутбук, речі домашнього вжитку на площі 2 м. кв, пошкоджено облицювання стін, стеля, двері балкону.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідували бійці чергового караулу.
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