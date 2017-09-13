У Тернополі горіла бібліотека. ФОТО
12 вересня о 20:17 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у місті Тернопіль на вулиці Текстильна. На місце події оперативно направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.
По прибуттю вогнеборці встановили, що загорання виникло у бібліотеці, на першому поверсі чотирьохповерхової будівлі державного навчального закладу «Тернопільський центр професійно – технічної освіти». Орієнтовна площа пожежі становила 5 м. кв, повідомляють в Управлінні ДСНС.
На допомогу направили перше відділення 1-ї ДПРЧ Управління.
Завдяки злагодженим та організованим діям бійців Служби порятунку о 20:26 вогонь зупинили, а о 20:53 повністю ліквідували.
Внаслідок загорання пошкоджено побутову техніку, підручники, стіни та перекриття на площею 15 м.кв.
На місці події працювали 9 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.
Завдяки зусиллям вогнеборців недопущено перекидання полум’я на сусідню адміністративну будівлю.
Причина виникнення події та матеріальні збитки встановлюються.
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